Roma, il gesto di Kristensen dopo il gol di El Shaarawy al Braga è virale

Buona prova per Rasmus Kristensen nell' amichevole tra Roma e Braga . L'esterno danese ha dimostrato fisicità e solidità difensiva nella gara contro i portoghesi e ora potrebbe essere un serio candidato alla maglia da titolare per la fascia destra della nuova stagione giallorossa. Oltre le caratteristiche tecniche però ha sorpreso il carattere del ragazzo che dopo il gol di El Shaarawy si è lasciato andare ad un gesto particolare...

L'esultanza di Kristensen contro il Braga ha fatto presagire tutto meno che si trattasse di un'amichevole. L'esterno, nuovo acquisto dei giallorossi, ha festeggiato in un modo smisurato con El Shaarawy andandolo ad abbracciare con più energia degli altri compagni, segno di una repentina integrazione e sentimento per la maglia della Roma. Così, in poco tempo, sui social è diventato virale il suo gesto e i tifosi giallorossi lo hanno apprezzato molto.