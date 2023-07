Roma, respinto il ricorso: confermata la squalifica di Mourinho in Europa

Mourinho, confermata la squalifica di quattro giornate

Il tecnico portoghese aveva ricevuto una dura stangata dalla Uefa dopo lo scontro con l'arbitro Anthony Taylor e le parole rivolte contro il direttore di gara inglese. Nello specifico, l'Organo disciplinare, etico e di controllo Uefa aveva deciso di "sospendere l'allenatore dell'AS Roma, José Mourinho, per le prossime quattro partite di competizioni Uefa per club a cui avrebbe altrimenti partecipato, per aver rivolto un linguaggio offensivo a un ufficiale di gara". Dopo il pungo duro della Uefa, il club giallorosso aveva deciso di presentare ricorso, che però appunto non ha portato i risultati sperati.

Respinto anche il ricorso sulla semifinale contro il Leverkusen

Respinto anche il ricorso per quanto accaduto durante la semifinale d'andata con il Bayer Leverkusen. La Roma era stata multata con 30.000 euro ed era stata disposta - per lancio di oggetti - "la chiusura parziale dello stadio, che sarà composto da almeno 6.000 posti (3.000 posti nella tribuna nord e 3.000 posti nella tribuna ovest)" durante la prossima partita europea che giocherà come società ospitante.