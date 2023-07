Roma, Mancini con la maschera: sospetta frattura al naso

INVIATO AD ALBUFEIRA - C'è qualche problema per Gianluca Mancini. Il difensore della Roma ha riportato una sospetta frattura al naso in uno scontro di gioco avvenuto durante l'amichevole contro il Braga. Non è niente di particolarmente grave, tanto è vero che lo staff medico ha deciso di trattenerlo in ritiro in Portogallo. In questi giorni Mancini si allenerà con una maschera protettiva e verrà esentato dai contrasti nelle partitelle, quindi verosimilmente non verrà utilizzato da Mourinho nel secondo test in Algarve in programma sabato contro l'Estrela.