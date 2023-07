Roma, il regalo per Ranieri: il toccante motivo sul numero di maglia

Il legame tra la Roma e Claudio Ranieri è indissolubile. L'attuale tecnico del Cagliari, altra squadra a cui è legatissimo e che ha riportato in Serie A, non ha mai negato la sua passione per i colori giallorossi e il suo attaccamento alla squadra della Capitale. Un amore reciproco che si è manifestato anche alla fine della gara amichevole tra la Roma Primavera e appunto i sardi.