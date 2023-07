Roma, ufficializzata l'ultima amichevole: quando e con chi si giocherà

ALBUFEIRA (PORTOGALLO) - Prosegue la preparazione della Roma in vista della prossima stagione nel ritiro di Algrave. I giallorossi hanno già disputato una prima amichevole, 1-1 contro il Braga, e si preparano a scendere in campo per il secondo test fissato per sabato 29 luglio alle 21.00 contro l'Estrela Amadora. Gli appuntamenti però non sono finiti, prima di far ritorno nella capitale i giallorossi sfideranno anche l'SC Farense.