Probabili formazioni Roma-Estrela, chi gioca e le scelte di Mourinho

Le scelte di Mourinho

N’Dicka è candidato a partire titolare, affiancato da Llorente e Smalling nel reparto. Mancini, che ha una sospetta frattura al naso, potrebbe rimanere fuori. Rispetto al Braga, potrebbero entrare Spinazzola per Zalewski, Matic per Cristante, Pellegrini per Bove e Dybala per Belotti, quest'ultimo uscito stremato dalla gara precedente (è stato l'unico in campo fino alla fine); El Shaarawy può giostrare da centravanti. Nella ripresa la consueta girandola di cambi. .

Probabili formazioni Roma-Estrela Amadora

ROMA (3-5-2): Svilar; Llorente, Smalling, N’Dicka; Kristensen, Aouar, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, El Shaarawy. All.: Mourinho.

ESTRELA (3-4-3): Antonio Filipe; Omurwa, Lucas Rafael, Erivaldo; Hevertton, Keliano, Pedro Sà, Shinga; Capita, Kikas, Luan Dias. All.: Sergio Vieira.