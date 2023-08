Il nuovo scherzo social di Dybala: Matic sorpreso reagisce così

ALBUFEIRA (PORTOGALLO) - Reduce dal roboante 4-0 nell'amichevole contro l'Estrela Amadora, la Roma prosegue la sua preparazione nel ritiro portoghese di Albufeira e tra i protagonisti indiscussi di questi giorni, in campo ma anche fuori, c'è sicuramente Nemanja Matic. Il calciatore serbo festeggia oggi il suo 35° compleanno e, per la speciale ricorrenza, non poteva mancare un nuovo divertente siparietto con Paulo Dybala.