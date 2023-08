Roma, Dybala scherza con Matic per il suo compleanno: "Nessun messaggio" 

Nuovo e simpatico capitolo nella saga degli scherzi tra Dybala e Matic . I due giocatori della Roma , che sono soliti prendersi in giro sui social, non si sono lasciati sfuggire l'occasione nemmeno nel giorno del compleanno del centrocampista serbo. La Joya ha infatti voluto inquadrare simpaticamente il suo amico che ha risposto nel solito modo sarcastico e pungente...

Il nuovo scherzo social di Dybala: Matic reagisce così

Nel giorno del compleanno di Matic, festeggiato nel ritiro della Roma in Portogallo, Dybala non ha perso occasione per sferrare l'ennesimo scherzo al suo compagno. Stavolta la Joya ha iniziato a filmare l'amico affermando: "È il tuo compleanno", pronta e pungente al punto giusto la replica del centrocampista serbo che in modo scherzoso, e al tempo stesso serio, ha replicato: "Nessuno mi ha mandato un messaggio...".