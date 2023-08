Roma, ufficializzata l'ultima amichevole: quando e con chi si giocherà

La Roma ha concluso il suo ritiro in Portogallo nel migliore dei modi battendo, dopo il pareggio con il Braga e il successo sull' Estrela Amadora , anche la Farense per 4-2 con le reti di Belotti e Pellegrini e le due autoreti firmate da Artur Jorge e Silva.

Roma, ultima amichevole prima del campionato

La squadra di Mourinho ha fatto quindi ritorno a Roma ma gli impegni non sono ancora finiti. La società ha infatti ufficializzato un'ultima amichevole che si giocherà all'Air Albania Stadium di Tirana, dove i giallorossi hanno alzato al cielo la Conference League nel 2022, contro il Partizani Tirana. Il match è in programma il 12 agosto alle ore 20.00.

Roma-Partizani Tirana: il comunicato

"Di nuovo a Tirana! La Roma torna all'Air Albania Stadium, là dove il 25 maggio 2022 ha sollevato al cielo la UEFA Europa Conference League. Il 12 agosto alle ore 20 i giallorossi affronteranno in amichevole il Partizani Tirana, che a maggio si è laureato campione di Albania per la 17esima volta. Sarà l'ultimo impegno del nostro precampionato. Otto giorni dopo, la Roma riceverà infatti all'Olimpico la Salernitana, per la prima giornata di Serie A", questo il comunicato ufficiale della società.