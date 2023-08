Probabili formazioni Tolosa-Roma: Mourinho con la coppia Dybala-Belotti

La Roma di José Mourinho, scenderà in campo alle (19.30) allo Stadium Municipal contro il Tolosa, per il penultimo impegno amichevole prima del debutto in campionato tra due settimane.



La probabile formazione di Martinez

TOLOSA (3-4-3): Haug; Desler, Suazo, Nicolaisen; Casseres Jr., Genreau, Sierro, Costa; Bangre, Onaiwu, Cissoko. Allenatore: Martinez.

La probabile formazione di Mourinho

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, N’Dicka; Kristensen, Aouar, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Belotti. Allenatore: Mourinho.

Indisponibili Ibanez e Matic

Nella Roma non ci sarà Ibanez, lasciato a casa e non convocato per le note vicende di mercato, le scelte come terzo elemento del reparto difensivo si ritringono così a due nomi. Diego Llorente, in questa preparazione tra i migliori per condizione, ed Evan N’Dicka, che invece ha mostrato di essere indietro e ha probabilmente bisogno di giocare per crescere atleticamente e tatticamente. Ecco perché stasera il centrale ivoriano ha maggiori possibilità di partire dal primo minuto, insieme a Smalling al centro della difesa e Mancini a destra. A centrocampo Aouar, Cristante e Pellegrini, passando anche dalle fasce, e i candidati al ruolo da titolare sono Kristensen a sinistra e Zalewski a destra. In attacco Dybala e Belotti. Out anche Matic.