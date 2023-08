Sabatini su Mourinho: "Sindrome di accerchiamento? E' il suo modo di fare"

Le parole di ieri di Josè Mourinho, rilasciate in esclusiva al Corriere dello sport continuano a far discutere. Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Roma, ha commentato il passaggio nel quale il tecnico portoghese parla del suo rapporto con gli arbitri. "In Italia - ha detto Mourinho - mi sono sentito aggredito, hanno violato la mia libertà di uomo, la mia libertà di uomo di calcio, la mia libertà non di grande allenatore, perché in queste situazioni non ci sono grandi o piccoli allenatori, siamo tutti uomini. Qui non mi sento più a mio agio".