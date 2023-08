La cifra offerta da Pinto per Zapata e la reazione dei tifosi della Roma

Zapata alla Roma? I commenti dei tifosi

Diversi invece i commenti sul valore di Zapata: "L'ho visto all'opera nell'ultima amichevole e mi ha impressionato", ha scritto una tifosa della Roma su Facebook, seguita dai commenti di altri. "Con Dybala formerebbe un' ottima copia avanti". Numerosi i messaggi rivolti a Pinto: "Sbrigati, non fare come al solito", chiedono in tanti. "Quando è in forma è uno degli attaccanti più forti", sentenzia un tifoso su Instagram. Chiusura dedicata ad un vero e proprio appello: "Chiudiamola subtio la trattativa, portiamo Duvan da Mourinho".