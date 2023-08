La Roma: "Nessuna offerta per acquistare il club"

Roma, il comunicato ufficiale

Voci insistenti che hanno portato la società giallorossa a smentire in maniera ufficiale quanto riportato nella giornata odierna: "In merito a quanto apparso su alcuni organi di stampa, AS Roma precisa di non avere ricevuto allo stato, neanche per il tramite di NEEP Roma Holding srl, alcuna offerta per l’acquisizione del Club. Il Gruppo Friedkin comunica, inoltre, di non avere alcuna intenzione di cedere il Club. Saranno valutate azioni legali nei confronti di chi intende destabilizzare il Club e il Gruppo per ottenere visibilità personale", si legge nella nota pubblicata sul sito ufficiali.

Follieri e l'incontro con i Friedkin

Follieri ha conosciuto di persona Ryan Friedkin, il figlio del presidente collegato telefonicamente, chiedendo informazioni sulla Roma e l’eventuale prezzo di vendita. I due si sono visti una prima volta a dicembre e poi il 2 marzo scorso al Berkeley Hotel.