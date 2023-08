Probabili formazioni Partizani Tirana-Roma: Mourinho si affida a Belotti

All'Arena Kombetare di Tirana va in scena l'amichevole tra il Partizani Tirana campione d'Albania e la Roma di Mourinho. Calcio d'inizio alle ore 20.



La probabile formazione di Mourinho

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Celik, Bove, Cristante, Aouar, Spinazzola; Belotti, El Shaarawy. A disposizione: Svilar, Boer, N’Dicka, Kristensen, Zalewski, Pellegrini, Pagano, Alessio, Solbakken. Allenatore: Mourinho.

Indisponibili Dybala e Matic

Mourinho potrebbe optare la sua alternanza di titolari come fatto nelle precedenti sfide, schierando però gran parte della formazione titolare e che sfiderà la Salernitana. Quindi Mancini, Smalling e Llorente (in vantaggio su N’Dicka, non ancora in condizione) in difesa. Bove, Cristante e Aouar a centrocampo (vista la squalifica di Pellegrini alla prima di campionato), Celik o Kristensen a sinistra con il ballottaggio Zalewski (favorito, come il danese sull’altra fascia per la prima in A) e Spinazzola a destra. In attacco ci saranno El Shaarawy e Belotti, i due che il 20 scenderanno in campo titolari. Con poche alternative al momento: in panchina ci sarà solo Solbakken.