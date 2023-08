Paredes-Roma, ci siamo: l’indizio social sul profilo di Leo

Dopo l'addio di Nemanja Matic, pronto a firmare col Rennes per 3 milioni di euro complessivi, la Roma ha individuato il giocatore per sostituire il serbo: Leandro Paredes del Psg. L'indizio arriva pure via social, visto che l'argentino ex Juve ha eliminato la scritta che lo certificava come calciatore del club parigino. L'argentino a quanto pare è vicinissimo al ritorno in Serie A e al club di Trigoria, visto che ha rifiutato un'offerta del Galatasaray e una proposta proveniente dalla Saudi Pro League. Probabilmente firmerà fino a giugno 2025 con la possibilità di estendere il contratto per un'altra stagione. E adesso? Chi vivrà... vedrà...