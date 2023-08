Roma, ancora attesa per Paredes e Sanches: cosa succede con il Psg

Ci vuole ancora un po'. Quando tutto sembrava definitivamente fatto, il Psg, filtra da Parigi, ha cambiato alcune carte in tavola per cui, in questo momento, tra la Roma e il club francese manca l'accordo totale per lo sbarco di Leandro Paredes e Renato Sanches. Con i due centrocampisti, e i loro agenti, è tutto fatto, ma il club francese avrebbe alzato la posta per la parte fissa di Paredes (più di 5 milioni) e per le condizioni del riscatto di Sanches. Pinto, però, continua a trattare senza sosta e la sensazione è che questo sia solo un ritardo fisiologico prima dell'ok finale. Di certo, però, Mourinho ha fretta e spera di avere i due centrocampisti quanto prima.