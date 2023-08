Roma, fatta per Paredes e Sanches dal Psg: tutti i dettagli della trattativa

La Roma sistema il centrocampo. Dopo giorni di trattative Pinto riesce a trovare l'accordo con il Psg e consegna a Mourinho due nuovi rinforzi a centrocampo: Paredes e Renato Sanches . Il giocatore argentino, che già aveva vestito la maglia giallorossa nel 2016, arriva grazie ad un affare di circa 5 milioni mentre Sanches arriva in prestito con diritto che diventerà obbligo a determinate condizioni (su questo, stamattina, c'era stato qualche intoppo).

Renato Sanches, le cifre dell'accordo

Dopo che il Psg aveva cambiato le carte in tavola la trattativa, infatti, sembrava essersi fatta leggermente più complicata. Dopo continui contatti tra Pinto e il club parigino però si è riusciti a trovare anche la soluzione per Renato Sanches. A questo punto, senza Matic, ma con i due ex Psg, Bove, Cristante e Aoaur (oltre a Pagano) il reparto può dirsi al completo. Paredes costerà alla Roma 2.5 milioni più bonus e avrà due anni di contratto con il terzo vincolato al 50% delle presenze. Renato Sanches, invece, costerà un milione di prestito più 15 di riscatto legato al 60% delle presenze.