Roma, per Zapata l'accordo è in arrivo: i nuovi centravanti potrebbero essere due

Il messaggino di Leo, che di cognome fa Paredes , gli ha strappato un sorriso: perso improvvisamente il compagno prediletto Matic , che ieri ha salutato con un messaggio dolce attraverso i social, Paulo Dybala abbraccia un amico con il quale ha condiviso la gioia di diventare campione del mondo in Qatar , appena pochi mesi fa. I due erano spesso insieme a Doha, nel giardino dell’università, tra asado e mate. Si vogliono bene. E si capiranno al volo, in campo e fuori. A Trigoria raccontano che Paulino si sia mosso in prima persona per raddoppiare le quote argentine nello spogliatoio anche se forse non ce n’era neanche bisogno. Quando ha saputo che la Roma lo (ri)voleva, Paredes ha dato mandato ai suoi agenti di chiudere.

I viaggi

Dybala sarebbe ancora più felice se riuscisse a convincere i Friedkin a ingaggiare anche Alvaro Morata. Ma questa rischia di essere la suggestione mancata del mercato romanista. Niente si può dare per scontato ma la cifra chiesta dall’Atletico Madrid per liberarlo e l’ingaggio da 5 milioni netti a stagione per 4 anni hanno scoraggiato Tiago Pinto nell’incontro avvenuto un mese fa a Trigoria. E così il viaggio di Dybala, che ha trascorso il weekend a casa dell’amico in Spagna, verrà probabilmente ricordato come una gita di piacere. Con buona pace di Mourinho che in questa strana estate aveva chiesto un giocatore alla proprietà, Morata appunto, e non è stato accontentato "perché per costi non si poteva prendere, così mi è stato detto".

La rima

Invece alla fine dovrebbe ottenere un centravanti che in comune ha quasi solo la rima nel cognome: Duvan Zapata. L’accordo con l’Atalanta è in dirittura d’arrivo per una valutazione complessiva di 10 milioni. La Roma dovrebbe pagarne 3 subito e altri 7 a partire dal primo luglio 2024 se Zapata raggiungerà la metà delle presenze stagionali. E’ la formula già adottata per Renato Sanches, con numeri leggermente diversi, e serve a tutelare il club acquirente dai problemi fisici dei calciatori scelti. Zapata nelle ultime due stagioni è stato tormentato dagli infortuni e ha segnato appena 3 dei suoi 108 gol in Serie A negli ultimi 20 mesi. Gasperini lo avrebbe anche tenuto a Bergamo, nonostante l’acquisto di Scamacca come successore di Hojlund nel ruolo di centravanti, ma le esigenze di bilancio e di monte ingaggi hanno spinto l’Atalanta a trattarne l’uscita. Ora è Zapata, ieri avvistato a Londra nel giorno di riposo, a dover decidere se scommettere su se stesso: per il momento sembra perplesso all’idea di un trasferimento che può diventare provvisorio. Ma il prolungamento del contratto fino al 2026 (dunque di un anno) a 3 milioni netti a stagione può persuaderlo a rimettersi in gioco con Mourinho, che già gli ha parlato garantendogli un posto. Rispetto a Belotti, Zapata è un centravanti più tecnico che può facilitare il palleggio della Roma. L’incognita è la tenuta fisica, più dell’età (32 anni) che è in linea con altri profili già considerati, cioè lo stesso Morata e Arnautovic che andrà all’Inter.

Il giovane

Intanto la manager Rafaela Pimenta è andata in Brasile per cercare di sbloccare la tostissima trattativa con il Santos per Marcos Leonardo: la Roma potrebbe chiudere il suo mercato in entrata spendendo la fiche più ricca, circa 20 milioni bonus inclusi, su un giovane attaccante brasiliano, classe 2003, che arricchirà la schiera di “bambini” di Mou.