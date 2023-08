Roma, il messaggio di De Rossi a Paredes dopo la scelta della 16

Paredes sceglie la 16, la reazione di De Rossi

La decisione di Paredes ha trovato pareri contrastanti tra i tifosi, mentre è di tutt'altro avviso lo stesso De Rossi. Come affermato dall'argentino, la scelta della 16 è arrivata dopo aver chiesto il permesso all'ex capitano, che lo ha concesso ben volentieri. Per sottolineare questo, De Rossi ha anche pubblicato una storia su Instagram con un messaggio per Paredes: "Ben tornato a casa amico mio! Questo numero 'te queda pintado'", ovvero "sembra fatto per te".