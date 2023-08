"Grazie Roma" in Calabria: una discoteca si trasforma nella Curva Sud

SOVERATO - C’è una festa dedicata agli anni '80 in Calabria che da 15 anni è un vero fenomeno sociale. Quello del "Noi che…" è un momento di incontro tra calabresi residenti, quelli che tornano per le vacanze e tanti turisti che affollano le coste ogni anno. Un momento unico in cui si incontrano vecchi compagni di scuola e di giochi, un vero viaggio nel tempo la cui colonna sonora è quella dei meravigliosi e magici anni della discomusic.