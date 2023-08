Roma, torna la 'Tevere Parterre': il comunicato del club

ROMA - Una buona notizia per i tifosi della Roma , che si preparano ad allungare la striscia di sold out all'Olimpico in quella che sarà la terza stagione dell'era Mourinho . I lavori previsti in Tribuna Tevere per gli Europei di atletica leggera del 2024 non si faranno e torna così a disposizione la 'Tevere Parterre' .

'Tevere Parterre', il comunicato della Roma

"Alla luce della decisione di Sport & Salute - si legge in una nota del club giallorosso -, ente proprietario dello Stadio Olimpico, di non eseguire più i lavori precedentemente programmati in Tribuna Tevere Parterre, AS Roma comunica quanto segue: Il settore Tribuna Tevere Parterre non sarà disponibile per le partite contro la Salernitana e il Milan. Per queste prime due partite casalinghe dei giallorossi, gli abbonati di Tribuna Tevere Top Nord nella stagione sportiva 2023-24 dovranno rispettare il posto nel suddetto settore. Resta inteso che, come comunicato in fase di vendita degli abbonamenti per la stagione 23-24, non appena il settore tornerà disponibile, il Club provvederà allo spostamento degli abbonati Serie A e Coppe nei settori Tribuna Tevere Parterre Nord, Centrale e Sud. Maggiori informazioni sulle modalità - conclude la società giallorossa nel suo comunicato - verranno successivamente comunicate da AS Roma".