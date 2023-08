Roma, Olimpico sold out con la Salernitana: continua la serie record

Il campionato della Roma ripartirà domenica serà contro la Salernitana. Per l'esordio, gli uomini di Josè Mourinho ( che aspetta ancora novità dal mercato in entrata ) potranno contare su un alleato che non ha mai fatto mancare il suo apporto durante le ultime stagioni: il pubblico dello stadio Olimpico.

Olimpico sold out contro la Salernitana: l'annuncio della Roma

Per la prima di campionato infatti sono attesi 61.000 tifosi. L'Olimpico farà registrare il 34esimo sold out consecutivo. La società giallorossa ha confermato il tutto esaurito con un messaggio sul proprio profilo Twitter. "Contro la Salernitana l’Olimpico sarà sold out! Ci vediamo domenica per ricominciare tutti insieme!".