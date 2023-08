Roma, i tifosi dei Distinti Sud protestano: “Ci vietano le bandiere grandi”

ROMA - Cresce l'attesa per l'esordio in Serie A della Roma di José Mourinho . I giallorossi sfideranno la Salernitana in uno stadio Olimpico ancora sold out , l'ennesimo delle ultime stagioni. Eppure, l'entusiasmo delle ultime ore lascia spazio all'insofferenza dei tifosi giallorossi dei Distinti Sud: ecco perché.

Roma, la protesta dei tifosi: "Ci vietano le bandiere"

L'avvocato Lorenzo Contucci, sui social, ha pubblicato il comunicato del gruppo dei tifosi dei Distinti Sud che ha alzato la voce in segno di protesta: non sarà infatti possibile portare bandiere e altri oggetti che limiteranno la visibilità degli altri spettatori presenti e non si potrà tifare in piedi durante i 90 minuti della partita. Una misura che ha fatto perdere le staffe ai gruppi dei Distinti Sud che, dalla scorsa stagione, tentano di "ravvivare un settore morto dal punto di vista del tifo ormai da anni". Il tifo organizzato ha così preso la decisione di entrare all'Olimpico 10 minuti dopo il fischio d'inizio del match contro la Salernitana senza affiggere striscioni sugli spalti.