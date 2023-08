Roma, Matic può tornare da eurorivale: lo scenario

ROMA - Occhio agli incroci del destino: Nemanja Matic potrebbe incontrare molto presto la Roma come avversario in Europa League. Già perché il Rennes, di cui Matic ha parlato in termini entusiastici dopo aver lasciato frettolosamente Trigoria, è stato inserito nell’Urna 2, la seconda in base al ranking Uefa, in vista del sorteggio della fase a gironi che si terrà il primo settembre, indipendentemente dall’esito dei prossimi turni preliminari.