Roma, tensione e proteste tra i tifosi: "Non portate i bandieroni"

ROMA - Sold out sì. Ma con un piccolo problema di gestione. La Roma ha inviato un’email a tutti gli abbonati per rimarcare alcune disposizioni: in particolare il divieto di introdurre allo stadio bandiere troppo voluminose (oltre il metro per metro e con un’asta non superiore ai 50 centimetri), che avevano suscitato proteste tra alcuni tifosi privati della completa visibilità del campo. La presa di posizione del club però non è stata accolta favorevolmente dai gruppi organizzati del settore Distinti Sud, che hanno annunciato una contestazione: «In occasione della partita contro la Salernitana entreremo allo stadio al decimo minuto di gioco e non esporremo i nostri striscioni».