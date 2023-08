Roma, Paredes rivela: “Ecco cosa mi ha detto De Rossi”

Leandro Paredes è pronto a riabbracciare i tifosi della Roma . Dopo 6 anni dalla partenza in direzione Zenit, l'argentino è tornato nella Capitale. Subito con una responsabilità importante: sarà lui l'erede della maglia giallorossa numero 16 dopo Daniele De Rossi .

Roma, le parole di Paredes

Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Ho scherzato con Daniele, mi diceva di voler essere l'allenatore della Roma e che mi avrebbe portato qui. Ho sempre avuto il pensiero di tornare a Roma, quando ho saputo che mi volevano non ci ho pensato due volte".

Paredes in campo già contro la Salernitana?

Nuovo esordio già contro la Salernitana? "Spero di mettermi subito a disposizione e bene fisicamente. Ho avuto la possibilità di giocare prima di venire qui, domenica giocherò un po' e spero di fare subito bene" (clicca QUI per scoprire la probabile formazione della Roma).

"Dybala? Spero di vincere anche qui con lui"

Infine una parentesi sull'amico argentino Dybala: "Con Paulo ci conosciamo da molto tempo, insieme abbiamo vinto trofei importanti. Speriamo di poterlo fare anche qua. Avere un allenatore come Mourinho è una grandissima cosa per quello che rappresenta lui per il calcio e la sua mentalità vincente. Lavorare con lui sarà un onore".