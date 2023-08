La Roma omaggia Mazzone: il messaggio da brividi all'Olimpico

La commozione dello Stadio Olimpico

Ma a Roma, più che da altre parti, la figura di Carlo Mazzone ha lasciato il segno. E per questo, il club ha deciso di celebrare l’ex allenatore con una sua frase. Sui maxi schermi delle curve e sui led luminosi a bordocampo c’è un messaggio significativo, quasi un testamento professionale: "Non puoi dire di aver allenato se non hai guidato i giallorossi. Quando mi nominate la Roma a me brillano gli occhi. Ciao Mister”.