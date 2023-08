La Roma e l'attaccante che ancora manca: Pinto svela il suo nuovo piano

ROMA - Il general manager della Roma Tiago Pinto , è intervenuto ai microfoni di Dazn, prima della sfida contro la Salernitana. Tema caldo, ovviamente, il mercato. "Incontro per chiudere con Zapata? L'unico incontro è quello con la Salernitana. Non siamo riusciti a prendere un altro attaccante da affiancare a Belotti ma siamo fiduciosi che sia lui che gli altri sono al massimo per fare al meglio".

Pinto: "Può succedere di tutto..."

"Arriverà però un altro attaccante? Non posso fare pronostici, perchè questa estate ho vissuto tante cose diverse - ha aggiunto il portoghese -. Mancano 12 giorni alla fine del mercato, è presto per parlare di quello che potrà succedere. La Champions League è un obiettivo o un obbligo? L’obiettivo è vincere con la Salernitana. Manca ancora tempo per chiudere il mercato e sappiamo che ci sono altri mercati che chiudono il 15 settembre. E’ difficile fare questi ragionamenti. Nel momento opportuno dirò quello che penso". Dichiarazioni che non escludono quindi che la Roma possa cercare in alternativa, un attaccante anche all'estero.