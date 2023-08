Aouar: "Dobbiamo imparare a difenderci meglio. E io posso fare anche l'attaccante"

Al termine di Roma-Salernitana si è presentato alle tv e in sala stampa Houssem Aouar , autore di un'ottima prestazione fino a che la condizione lo ha sostenuto. Ecco le sue parole: "E’ stata una partita molto difficile per noi, anche per me perché quello italiano è un calcio nuovo. Spero di fare meglio per la squadra ma sono anche contento per la partita, meritavamo di vincere, Dobbiamo imparare a difenderci meglio, ma sono fiducioso per la stagione".

Aouar e il ruolo

Sul suo ruolo Aouar ha detto: "Posso fare la mezzala, l'attaccante, non è importante. Credo che avrò bisogno di tempo per ritrovare la condizione, ma pian piano sarò pronto per questa squadra. Oggi faceva molto caldo poi, devo imparare la Serie A. e ho bisogno di un po' di tempo, anche fisicamente. Credo che abbiamo una grande squadra con grandi calciatori, dobbiamo fare meglio ma abbiamo parlato e lo sappiamo. Mi piace giocare con la palla, a due tocchi, sono contento della mia prima partita ma devo fare ancora meglio per la squadra e per i tifosi. Giocare senza Dybala e Pellegrini non è facile, ma la prossima partita ci saranno e questo è importante".

Aouar e la prima all'Olimpico

"Lo stadio è stato incredibile, sono fiducioso per quello che potrò dare a questa maglia e a questi tifosi. E’ un onore per me giocare per questa maglia, è un grande club con una grande storia con tifosi unici, spero di fare una grande stagione per loro".