La Roma cerca un'altra punta, Belotti: "Mi sento al 100%. E a chi arriverà dico che..."

La Roma, senza se e senza ma, ha bisogno di un'altra punta. Nel frattempo, però, si gode la doppietta di Andrea Belotti che per la prima volta segna in campionato con la maglia giallorossa. "Mi mancava essere me stesso. Lo scorso anno è stato difficile senza fare la preparazione e con qualche infortunio, non sono mai stato al 100%. Quest'anno, invece, l'ho fatta tutta senza intoppi e quando mi sento al 100% sono di grande aiuto. Anche se c'è rammarico per non essere riusciti a vincere".