Baby tifoso della Salernitana chiede la sciarpa a un romanista: la reazione è commovente

ROMA - La nuova stagione della Serie A della Roma si è aperta con un 2-2 con la Salernitana all'Olimpico . Nonostante il risultato finale, i tifosi hanno applaudito ed incoraggiato la squadra, senza Mourinho in panchina per la squalifica. Una festa per l'inizio del nuovo campionato che ha portato anche ad un particolare gesto diventato presto virale sui social.

Roma-Salernitana, il gesto di un tifoso giallorosso

Dopo il triplice fischio i tifosi, giallorossi e granata, hanno iniziato a lasciare lo stadio Olimpico. Tra questi un bambino, tifoso della Salernitana e vicino al settore dei tifosi romanisti, che ha provato a chiedere una sciarpa giallorossa come ricordo. Nonostante la delusione per il pareggio in casa, un tifoso della Roma lo ha accontentato, lanciandogli la sua sciarpa e ricevendo in cambio quella della Salernitana. Un bellissimo gesto che ha unito tifosi giallorossi e granata.