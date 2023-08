Roma, anche da New York sostegno alla squadra e a Mourinho

NEW YORK (Usa) - Una passione senza confini. L’appuntamento è per la tarda mattinata, è una domenica di fine estate, ma che segna l’inizio del campionato italiano . E allora, i tifosi della Roma rispondono all’adunata per vedere insieme la prima sfida della stagione della squadra di Josè Mourinho.

New York, cuore giallorosso

Tutto nella norma, se non fosse che l’appuntamento è nel cuore di Brooklyn - al Roma Club New York - dove un centinaio di tifosi della Roma si ritrovano per assistere alla prima partita di campionato contro la Salernitana. L’entusiasmo dei romanisti d’America ha accompagnato la visione della partita per i novanta minuti. Sciarpe e bandiere al vento, e uno striscione significativo: "Difendi Roma". Al fischio finale della sfida con la Salernitana, c'è un po’ di delusione. Ma sabato prossimo contro il Verona saranno ancora tutti lì, nel cuore degli States, con la Roma nel cuore.