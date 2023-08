Roma, Pagano racconta l'emozione dell'esordio: "Un sogno dopo i sacrifici"

ROMA - "20/08/2023, Roma-Salernitana. Una data che non scorderò mai". Inizia così il post di Riccardo Pagano, il giovane centrocampista della Roma, lanciato in prima squadra nei concitati minuti finali del match contro la Salernitana, terminato 2-2 . Bruno Conti, in panchina al posto dello squalificato Mourinho, lo ha inserito al 92' al posto di Aouar. "Sono molto contento di aver esordito in serie A con la maglia che indosso da quando ho 9 anni, quello che ho provato ieri é difficile da spiegare, un sogno che dopo tanti anni di sacrifici, rinunce e duro lavoro si avvera", ha scritto Pagano su Instagram.

La gioia di Pagano e il ringraziamento alla famiglia

Il centrocampista giallorosso ha postato le immagini del suo ingresso in campo. " Volevo ringraziare la mia famiglia e quelle poche persone che insieme a loro hanno creduto in me e sono state sempre al mio fianco. Inoltre ci tenevo a ringraziare il mister per aver avuto fiducia in me. È un sogno che si realizza, ma la strada è lunga ed è solo l’inizio"