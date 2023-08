Roma, Rui Patricio cuore d’oro: salva una cagnolina maltrattata

ROMA - Un cuore d'oro. È quello che hanno dimostrato di avere Rui Patricio e sua moglie Vera. Quest'ultima su Instagram ha infatti raccontato cosa accaduto quando una cagnolina, Merida, una trovatella, ha incrociato la loro strada: "Questa amica oggi si è presentata alla mia porta, visibilmente maltrattata, anche se molto dolce e felice di vedermi. L'ho già portata dal veterinario e sappiamo che si chiama Merida. E non è la prima volta che viene trovata così. I proprietari saranno contattati, ma finché non saprò cosa sta succedendo mi sono offerta di prendermi cura di lei, perché non può stare in strada. Vi terrò aggiornati. Lei sapeva che in questa casa era impossible che la situazione passasse inosservata, ha bussato alla porta giusta".

Rui Patricio cuore d'oro, salvata una cagnolina

A seguire, la moglie del portiere della Roma ha mostrato tutte le cure che le ha riservato: "Ti ho già dato acqua e una ciotola piena di cibo. Hai mangiato tutto in pochi secondi. Come si fa ad abbandonare una tenerezza così. Ancor di più con le temperature così alte che ci sono sono, la disidratazione è certa. Ora ci sono 40 gradi". Poi, Vera ha spiegato di aver dovuto riconsegnare Merida ai legittimi proprietari: "Dopo aver contattato il proprietario ha voluto che la portassi dal veterinario, dicendo che era scappata di casa. Aspettiamo il suo arrivo, il momento in cui è stata consegnata è stato strano, perché ha cercato di stare con me pensando di non dover andarsene. Ma non potevo far altro che consegnarla al proprietario. Qui c'è stato un legame molto forte, anche se sono state poche ore. Quando l'ho consegnata ho avvertito direttamente il proprietario che dovrebbe essere vista e curata, perché visibilmente trascurata. Starò attenta, perché se lo merita".