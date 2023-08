Dalla Germania, l’articolo che allarma i romanisti: tutti gli infortuni di Azmoun

ROMA - Sardar Azmoun è diventato il primo nome della Roma per l'attacco. Il club giallorosso dopo i reiterati no arrivati questa estate per i vari obiettivi di mercato ha deciso di virare con forza sul centravanti iraniano in uscita dal Bayer Leverkusen. Pochi gol con Germania, appena cinque in una stagione e mezza, poche presenze anche a causa di qualche problema muscolare di troppo . Quaranta giorni out la scorsa stagione, un mese di stop anche in questa preparazione estiva per un problema muscolare al polpaccio che lo ha costretto a saltare tutta la preparazione pre stagionale con il Leverkusen.

Azmoun infortunato: ecco quando rientra

Problemi fisici che prima hanno allarmato i tifosi tedeschi e che invece adesso lasciano perplessi anche i romanisti che non vedono nell'iraniano il giusto rinforzo, preoccupati dalle notizie provenienti dalla Germania sulla condizione fisica del "Messi dell'Iran", come viene soprannominato il ragazzo dai suoi connazionali.

I media tedeschi nelle ultime settimane hanno diffuso bollettini medici (non ufficiali, chiaramente) sulle condizioni di Azmoun che appena un giorno dopo l'inizio del ritiro estivo è stato costretto a fermarsi per l'infortunio al polpaccio sinistro. Un problema più serio del previsto - riporta il portale tedesco Kicker - e che lo ha costretto al lungo stop e a un lavoro individuale per tutta l'estate. Il ventottenne si è fermato il 24 luglio e molto pobabilmente non sarà pronto prima di metà settembre, se non qualche settimana dopo. Anche perché privo di preparazione pre stagionale, Azmoun dovrà riatletizzarsi e trovare una adeguata forma fisica.

Azmoun, a gennaio la Coppa d'Asia

Ricordate l'arrivo di Belotti alla fine della scorsa estate? Una trattativa andata per le lunghe, con l'attaccante sbarcato nella Capitale senza preparazione atletica. Ne ha fatto le spese per l'intera stagione, come ha ammesso il Gallo di recente. Una preoccupazione per i tifosi, non l'ultima sul giocatore. Azmoun infatti a gennaio disputerà la coppa d'Asia con l'Iran: il giocatore quindi - salvo infortuni - dovrà lasciare la Roma (come N'Dicka e Aouar, ma loro per la Coppa d'Africa) per almeno un paio di settimane. Anche di più se la sua nazionale continuerà il percorso nel trofeo.