Ansia Roma per Renato Sanches, si teme la lesione: gli esami-verità

La Roma è in ansia per Renato Sanches. Ieri, durante l’allenamento della mattina, il centrocampista si è fermato a metà della seduta per un fastidio muscolare. Visita intorno all’ora di pranzo, esami a Villa Stuart nel pomeriggio: se ne saprà di più oggi, magari lo chiarirà Mourinho in conferenza , ma la Roma teme che si tratti di una lesione e che l’ex Psg possa tornare dopo la sosta. Ieri bocche cucite a Trigoria sull’argomento anche perché, in tarda mattinata, c’è stato un piccolo giallo legato ad una foto: prima si è diff usa la notizia dell’uscita dal campo di Renato Sanches durante l’allenamento, poco dopo la Roma sui social ha pubblicato un’immagine del centrocampista con il pollice alzato. Una casualità. Quel che è certo è che ieri il giocatore, nel pomeriggio, era a Villa Stuart e, salvo sorprese, oggi non partirà con la squadra per Verona. Tornasse per il Milan sarebbe un successo, considerando anche il suo storico di infortuni muscolari, ma al momento l’ipotesi più probabile è che torni a settembre. Sarà, invece, in panchina Bruno Conti: dalla prossima tornerà Mourinho, domani sarà invece ancora lui, formalmente, l’allenatore della Roma.

Roma, i possibili cambi di romazione

Roma che, rispetto all’esordio contro la Salernitana, presenterà due cambi sicuri: Pellegrini a centrocampo al posto di Bove, Dybala davanti accanto a Belotti. Paulo sta bene, ieri era in centro a fare shopping con l’amico Paredes e sta per iniziare la seconda stagione in giallorosso. Ha voglia di segnare, di mettersi alle spalle le noie muscolari successive alla partita contro il Tolosa quando, comunque, è stato bravo a fermarsi subito per evitare guai peggiori. Esordio anche per Pellegrini, come Dybala squalificato alla prima giornata: Lorenzo giocherà in mezzo al campo con Aouar e Cristante, mentre per Paredes dovrebbe esserci spazio a partita in corso. L’argentino sta meglio, migliora, ma dopo un’estate complicata non è ancora in forma. Il caldo infernale di questi giorni, poi, non aiuta a forzare i ritmi. Un altro cambio riguarda la fascia sinistra: se, a destra, dovrebbe essere confermato Kristensen, a sinistra è probabile che tocchi a Zalewski partire dal primo minuto al posto di Spinazzola. Occhio, però, all’aspetto mentale: Mourinho, oltre che allenatore, è anche fine psicologo e dopo i fischi della scorsa settimana potrebbe schierare di nuovo Leonardo che, in questo momento, ha bisogno di fiducia.