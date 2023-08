Roma, Renato Sanches salta la trasferta di Verona: Mourinho svela quando tornerà

ROMA - Una falsa partenza per Renato Sanches. L’ex giocatore del Psg non prenderà parte alla trasferta di Verona come ha annunciato in conferenza stampa il tecnico giallorosso Josè Mourinho . “Non è una sorpresa sapere Renato Sanches infortunato - ha sottolineato l’allenatore portoghese - se vedi la sua storia non sei sorpreso, ma è un titolare del Psg. Lo scorso anno c'era chi aveva dei dubbi anche su Dybala. Siamo diventati specialisti nell'allenare giocatori così: calciatori esperti che devono tornare al livello che hanno avuto, questa è la nostra realtà. Aspettative basse e lavoriamo dando il massimo”.

I tempi di recupero di Renato Sanches

Il tecnico ha ufficializzato la defezione del giocatore portoghese per la prossima partita del Bentegodi: “Abbiamo perso Renato Sanches per un problemino” - sottolinea l’allenatore in conferenza stampa - penso che rivedremo Renato sanches dopo la sosta, magari potrebbe esserci una sorpresa, ma spingere per recuperarlo presto non è la direzione giusta. Penso che tornerà dopo la sosta. L'allenatore spera di ritrovare il giocatore per la terza giornata di campionato in occasione di Roma-Milan in programma il primo settembre allo stadio Olimpico.