Lukaku alla Roma, spunta l'indizio che esalta i tifosi: allertati Ciampino e Fiumicino

Sembra di essere tornati al 2015, quando la Roma acquistò dal City Edin Dzeko. Il suo aereo doveva atterrare a Ciampino, ma vista la grande affluenza dei tifosi il bosniaco fu messo su un volo di linea e fatto atterrare a Fiumicino. Non solo: Dzeko fu fatto uscire da un passaggio merci proprio perché c'erano oltre 5.ooo persone ad attenderlo. Stavolta ce ne saranno anche di più, se tutto andrà in porto e Big Rom diventerà romanista. Ecco perché le forze dell'ordine stanno già predisponendo un piano in caso di arrivo di Lukaku nelle prossime ore o a Ciampino o a Fiumicino. Sarà un fine settimana caldissimo a Roma e non solo per le temperature.