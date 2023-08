Belotti lancia la sfida: vuole dimostrare a Mourinho quanto vale

ROMA - Sei giorni fa Andrea Belotti ha vissuto la sua miglior partita da quando veste la maglia della Roma. Due gol vitali per la squadra di Mourinho, una doppietta che ha portato i suoi a riacciuffare la Salernitana e, quindi, a prendersi almeno un punto nella prima giornata di campionato. Una bella iniezione di fiducia per il Gallo che è tornato a cantare domenica scorsa 476 giorni dopo il suo ultimo gol con il Torino in campionato. L’astinenza è terminata, adesso Belotti cerca qualcosa di forse ancora più difficile: confermarsi. Lo deve fare per la Roma, per Mourinho che gli ha dato fiducia, per il club che gli ha rinnovato il contratto dopo una stagione deludente (complice anche l’infortunio di Abraham). Ma lo deve fare anche per se stesso. Perché molto presto aumenterà la concorrenza di Belotti nella casella del centravanti e lui dovrà dimostrare di poter essere utile alla causa giallorossa, ma soprattutto di stare “sul pezzo”. Cioè di poter dire la sua da titolare, di mostrare a Mourinho di essere in forma e di aver ritrovato il fiuto del gol. Per scacciare l’ombra di Azmoun (che al momento comunque è infortunato), e quella ancora più pesante del centravanti che la Roma sta cercando di prendere a Londra. Se arriverà, Romelu Lukaku sarà il titolare. Ma se arriverà, Big Rom avrà anche bisogno di un buon vice per poter riposare, avere una staffetta a gara in corso e poter contare su un compagno in caso di necessità.