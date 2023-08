Roma in ansia per Dybala: le sue condizioni e i tempi di recupero

I dubbi rimangono, l’ansia pure, ma almeno il broncio è diventato un tiepido sorriso. Abbiamo lasciato Paulo Dybala molto corrucciato, dopo aver palpato la coscia dolorante, mentre usciva dal campo di Verona con la Roma in grande difficoltà. I eri invece il nostro era più tranquillo . Non proprio ottimista perché con le sue fibre non scherza lui e neppure Mourinho . Ma l’obiettivo Milan ora appare raggiungibile, o comunque verosimile . Per come era arrabbiato sul volo di ritorno, sabato sera, tutti davano per scontato di rivederlo dopo la sosta. Ora invece i tifosi sperano di poterlo abbracciare, venerdì all’Olimpico : lo aspettano dal 4 giugno, quando certificò il sesto posto della squadra con il rigore della vittoria contro lo Spezia, e hanno sentito la sua mancanza nel debutto in campionato contro la Salernitana.

Roma, Dybala riposo e accertamenti

Ieri Dybala si è riposato, come i compagni. Stamattina però sarà a Trigoria e sarà sottoposto ad accertamenti. Prima ecografia e poi eventualmente risonanza. Il punto che crea fastidi è sull’adduttore destro, quindi si tratta la parte anteriore della coscia. La zona è scivolosa, perché le contratture o lesioni possono degenerare in pubalgia se non curate tempestivamente. Anche per questo Dybala ha chiesto di essere sostituito immediatamente, quando ha avvertito il medesimo bruciore dell’amichevole di Tolosa, lo scorso 6 agosto. Da lì in avanti ha gestito il piano di allenamenti senza forzare - è la ragione per la quale a Verona non sembrava così pimpante - sfruttando la giornata di squalifica che lo ha costretto a saltare l’esordio stagionale. Non si aspettava però che il problema si ripresentasse al primo impegno agonistico.

Roma, autogestione Dybala

Di buono c’è che Dybala conosce bene i meccanismi del suo corpo e quindi tende a fermarsi prima di provocare danni gravi. Di negativo c’è che Roma-Milan si gioca tra quattro giorni. Se anche riuscisse a recuperare, Dybala non potrebbe essere al cento per cento. Sempre meglio averlo, naturalmente. Ma il fuoriclasse che sposta gli equilibri deve anche trovare continuità per incidere: da febbraio in avanti, Paulino ha giocato soltanto quattro partite intere. Troppo poche, anche per convincere il ct Scaloni a dargli più spazio nella nazionale argentina: già perché Dybala sarà convocato per le partite di settembre, che in Sudamerica aprono il girone maxi delle qualificazioni al Mondiale 2026. L’Argentina debutterà giovedì 7 a Buenos Aires contro l’Ecuador mentre martedì 12 si esibirà in altura, a La Paz, contro la Bolivia. Inutile aggiungere che Dybala sia molto determinato a partecipare alla spedizione. Ma è evidente che in patria vogliano accogliere un giocatore sano, non infortunato.

Vice Dybala, ipotesi El Shaarawy

A Trigoria vivono l’attesa con un misto di preoccupazione e fatalismo. Come lo stesso Mourinho ha avuto modo di osservare, Dybala dovrà sempre convivere con i suoi acciacchi. Non potrà mai essere l’attaccante da 55 partite a stagione. Il suo vice sarà Stephan El Shaarawy, che è pronto a sfidare il suo passato: proprio nel Milan, da giovanissimo, svelò le sue doti al grande calcio. Ora deve convincere Mourinho a puntare più spesso su di lui.