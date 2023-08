Lukaku alla Roma, da Borrometi parole di stima per Zazzaroni e il Corriere dello Sport

Parole di stima quelle che, su Twitter, scrive Paolo Borrometi nei confronti del Corriere dello Sport e del direttore, Ivan Zazzaroni, per il lavoro sulla trattativa Lukaku. "Romelu alla Roma: è fatta. Sarà una colonna della squadra di Mourinho e farà sognare la Roma, se in forma è fortissimo. Adesso però dobbiamo ammettere che Ivan Zazzaroni è il “Marotta” del giornalismo sportivo. Lo dico da tifoso interista che sperava nel ritorno del belga, prima del tradimento. Zazza lo ha detto sin da subito, a lui i complimenti: è un fuoriclasse del giornalismo". Borrometi, giornalista e scrittore, è condirettore di Agi e presidente di Articolo21. Combatte da sempre contro la mafia e per questo ha subìto anche minacce.