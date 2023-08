Roma, Giudice Sportivo: sanzione e ammenda per Dybala

Sono arrivate le decisoni del Giudice Sportivo in merito alla seconda giornata di campionato che si è conclusa con il match tra Cagliari e Inter. Prima sanzione per Paulo Dybala che ha ricevuto un'ammenda di 2.000 euro "per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria".

Roma, sanzionati anche Pellegrini e Aouar

Altri due i giallorossi sanzionati: ammonizione e ammenda di 1.500 euro, per proteste contro il direttore di gara, per il capitano Lorenzo Pellegrini e prima sanzione anche per Aouar.

Serie A, tutte le decisioni del Giudice Sportivo

Stangata per Maxime Lopez del Sassuolo fermato per due turni "per avere, al 6' del secondo tempo, rivolto un'espressione gravemente ingiuriosa al direttore di gara". Confermato un turno di stop anche per Hien del Verona "per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete". Ammenda di 1.500 anche per Ciro Immobile, per proteste contro il direttore di gara, e di 8.000 per il dirigente del Bologna Marco Di Vaio "per avere, al termine della gara, all'uscita dal terreno di giuoco, contestato con veemenza l'operato arbitrale, reiterando tale protesta fino all'ingresso dello spogliatoio del Direttore di gara,permanendo per circa due minuti nei pressi della porta".