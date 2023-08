Lukaku-Dybala, romanisti impazziti per la coppia di star

ROMA - Lo stimano, lo rispettano, lo temono. Romelu Lukaku torna in Serie A con il preciso proposito di sconquassarne gli equilibri . È presto per capire se porterà la Roma in Champions League, o se la spingerà addirittura verso un titolo. Ma con lui Mourinho ha costituito una coppia d’attacco che per credenziali e qualità ha pochi eguali in Italia. Dybala più Lukaku: se l’avessero raccontato un paio d’anni fa ai tifosi della Roma che ieri a Ciampino urlavano gioia e orgoglio davanti a quell’omone in maglietta nera, nessuno ci avrebbe creduto . E invece Dan Friedkin, il presidente-pilota che parla solo attraverso la cloche, ha realizzato le suggestioni più inconfessabili.

La tendenza

Ci vorrà un po’ di tempo per (ri)conoscere il vero Lukaku: questo appare logico dopo l’estate da reietto al Chelsea. Ma in prospettiva la Roma ha colmato la lacuna più grave nel campionato che è partito nel segno dei centravanti: Inter, Milan e Napoli sono davanti a punteggio pieno e, guarda caso, schierano i tre capocannonieri, che hanno segnato tre gol ciascuno. Olivier Giroud, a quasi 37 anni, ha realizzato il migliore avvio dell’intera carriera e venerdì cercherà di allungare la serie proprio all’Olimpico contro la Roma. Il Milan, ancora alla ricerca di un vice, affida a lui e alla genialità delle ali, Pulisic e Leao, il compito di riavere indietro lo scudetto dal Napoli. Già, ma i Campioni sono riusciti a frenare la forza centrifuga di Victor Osimhen, principe dei marcatori dello scorso anno con 26 reti, e contano di restare agganciati al filo magico che ha condotto fino al traguardo il gruppo allora allenato da Luciano Spalletti. Da questo punto di vista Rudi Garcia è una garanzia come successore, perché ai fuoriclasse lascia libertà assoluta di espressione senza confonderne l’estro e l’istinto. Se ne accorgeranno vecchi e nuovi, al Napoli. E poi, ovviamente, occhi puntati su Lautaro Martinez, che sembra aver raggiunto la maturità compiuta proprio quando gli hanno consegnato l’attacco dell’Inter: senza Dzeko e appunto Lukaku, con un ambizioso luogotenente come Marcus Thuram, potrà valorizzare al massimo le sue doti realizzative. Che comunque si erano già notate abbastanza, visti i 21 gol del campionato passato.

Gli altri

Ma anche Dusan Vlahovic, che avrebbe incrociato la traiettoria aerea di Lukaku se Juventus e Chelsea avessero trovato l’accordo per il voluminoso scambio, si è presentato alla Serie A con l’intenzione dichiarata di assumerne il controllo: due gol in due partite, dopo tante aspettative e tanta pubalgia, sono il toccasana per l’ipotesi di riscatto della Juventus, che chiede anche a Chiesa una stagione old style per sfruttare il vantaggio iniziale: è l’unica tra le candidate allo scudetto a non giocare le coppe europee, in seguito alle ben note vicende. La sovraesposizione è invece uno dei problemi della Lazio, magnifica seconda sulle ali di Sarri ma ora colpevole di un inizio anche peggiore di quello della Roma: basterà la rosa allestita da Lotito a competere per il vertice in Italia e a interpretare un ruolo dignitoso in Europa? Molto, a proposito di centravanti, dipende sempre da Ciro Immobile, che ha cominciato con un gol al Lecce e poi si è inceppato contro il Genoa. Con Lukaku si annuncia un derby speciale, anche tra i bomber: non considerando le nazionali l’italiano ha segnato 275 reti in carriera, il belga 280. Chissà se anche Lazio-Roma, che può capitare tre volte se le due squadre fanno il proprio dovere in Coppa Italia, servirà a migliorare i rispettivi, mostruosi numeri.