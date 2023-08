Presentazione Lukaku, show prima di Roma-Milan: orario, info e biglietti

Una notte da vivere dall’inizio alla fine! Il primo big match della stagione che vedrà i giocatori e uno stadio gremito di tifosi giallorossi lottare insieme fino all'ultimo secondo. Chi con il pallone tra i piedi e chi con la sciarpa al collo. Roma-Milan si gioca venerdì 1 settembre alle 20.45, vale la terza giornata di Serie A. E sarà il primo big match della stagione all'Olimpico. L’entusiasmo dei tifosi romanisti romanista, dimostrato in questa settimana, arriverà anche allo stadio per spingere il gruppo guidato da José Mourinho, che per la prima volta in stagione siederà in panchina. Durante il riscaldamento, inoltre, Romolo lancerà verso gli spalti alcune maglie con una grafica dedicata alla partita.