Lukaku, la presentazione prima di Roma-Milan: il programma completo

Vigilia di silenzio (e senza ritiro) per José Mourinho e la Roma : Lukaku a parte, bocche cucite a Trigoria alla vigilia della partita con il Milan. Mou parlerà oggi a Dazn prima del fischio d’inizio e prima della presentazione di Big Rom ai 65mila dell’Olimpico. Manca ancora una manciata di biglietti per il sold out ma arriverà, nonostante i prezzi alti, come ricordato ieri da alcuni tifosi che fuori la sede di viale Tolstoj hanno affisso uno striscione: “75 euro per un biglietto è una mancanza di rispetto. Prezzi popolari”. La gente, però, ha voglia di Rom e voglia di Roma : ci saranno anche 3.500 milanisti nel settore ospiti, intorno alle 19 è prevista la presentazione in grande stile di Lukaku .

Roma-Milan, la presentazione di Lukaku

Giochi di luci ed effetti speciali a partire dal riscaldamento quando la mascotte Romolo lancerà verso gli spalti alcune maglie con una grafica dedicata alla partita. Maglie che saranno in vendita anche presso il box della Toyota Fan Zone. Due i momenti più attesi: l’ingresso di Lukaku e, poco dopo, il ritorno di Mourinho in panchina. Inizia Romelu, che sarà chiamato da solo intorno alle 19.30, come comunicato dalla Roma sul proprio sito: “Per non perdervi questo grande appuntamento dovrete arrivare allo stadio in anticipo. C’è da rispondere a tono all’invito dello speaker, quando il centravanti muoverà i primi passi sul terreno verde dell’Olimpico: “Con il numero 90, Romeluuuuuuu…”. Il resto lo farete voi!”. I cancelli dello stadio apriranno alle 18.15 (il consiglio è di arrivare prima possibile per evitare disagi) e anche durante l’intervallo ci sarà un momento speciale: la Primavera di Federico Guidi farà un giro di campo celebrativo con la Supercoppa Italiana appena vinta.

Roma-Milan, Mourinho torna in panchina dopo tre mesi

L’altro momento più atteso di giornata, oltre al possibile ingresso di Lukaku in campo durante il secondo tempo (sta bene, ha giusto un paio di chili in più e quasi il 100% dei test fisici è stato perfetto), è il ritorno in panchina di José Mourinho. Il portoghese manca dal 22 maggio, avendo saltato sia l’ultima dello scorso campionato contro lo Spezia sia la prima contro la Salernitana. I romanisti lo hanno sempre acclamato e cercato, è lui il faro di una tifoseria che stasera sarà divisa tra l’entusiasmo per l’arrivo di Lukaku e un po’ di amarezza per il solo punto nelle prime due giornate. In pochi si aspettavano una falsa partenza, ma tempo per recuperare ancora c’è, visto che settembre inizia solo oggi. La speranza di Mourinho (che non ha mai battuto il Milan, oltre a Venezia e Napoli in Serie A), e della Roma tutta, è che questa sera l’Olimpico sia molto catino e molto poco teatro. Come ammesso dallo stesso Mou qualche giorno fa, per quanto ci sia da parte di tutti enorme riconoscenza per una tifoseria che da un anno e mezzo fa solo sold out, è chiaro che serva un po’ di calore in più, soprattutto in certe partite e soprattutto in un anno dove, tra campionato e coppe, gli impegni saranno tanti e il tempo di riposare poco: «All’Olimpico - il riferimento era alla partita contro la Salernitana - c’era poca gente che voleva giocare con noi, c’era troppo caldo. Erano più interessati a bere una birra all’intervallo». Non è la prima volta che Mou torna su questo argomento e, se dovesse servire, non sarà l’ultima. Stasera la Roma avrà bisogno più che mai della sua gente. Perché ok la festa, ok l’entusiasmo per l’arrivo di Big Rom, ma la partita è di quelle che contano. E chissà che non arrivi una vittoria anche per festeggiare a casa: sua figlia Matilde ieri ha annunciato che si sposerà.