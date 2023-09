Gualtieri e la foto social con Lukaku: arriva la risposta di Lotito

ROMA - " Benvenuto Romelu Lukaku , un altro grande arrivo nella Roma. Grazie alla famiglia Friedkin per l’ennesima dimostrazione di amore per la squadra e la nostra città". Queste le parole del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri , pubblicate su Instagram a corredo del post di benvenuto per il nuovo attaccante giallorosso. Un post social che ha fatto discutere e che ha generato la r isposta del presidente della Lazio, Claudio Lotito , interpellato dall'Adnkronos: "Non voglio commentare, non voglio fare polemiche istituzionali".

La replica di Lotito al post Gualtieri-Lukaku

"Da rappresentante delle Istituzioni non credo opportuno dire tanto su questa cosa. Certo, ho letto le dichiarazioni, ma sulla foto preferisco non dire nulla, mi fermo qui", ha proseguito Lotito, che poi ha invitato a "pensare ai danni causati dai tifosi giallorossi (il riferimento alle auto danneggiate all'aeroporto din Ciampino). "Chi paga per le auto danneggiate e per quanto successo? Io per la mia squadra ho speso cento milioni, sono quello che ha speso più di tutti, senza ricevere alcun favoritismo per la mia posizione. Altri invece non hanno comprato nessuno, hanno preso giocatori solo in prestito", ha concluso Lotito con una frecciata.

La furia dei tifosi della Lazio

La foto condivisa da Gualtieri ha scatenato anche la reazione dei tifosi della Lazio che hanno riempito di commenti il post: "Ma quale nostra città? Ma cosa dici? Sei il sindaco di Roma, non sei il presidente della Roma", ha scritto qualcuno. "Pensa a fare il tuo lavoro", "cosa c'entra il sindaco con gli acquisti della Roma", "Le macchine sfondate le paghi tu Robè?" sono solo alcuni degli altri commenti pubblicati che hanno acceso il dibattito social.