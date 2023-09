Infortunio Dybala, Mourinho sorride: le condizioni e quando può tornare

ROMA - Buone notizie per José Mourinho: Paulo Dybala è recuperato per la prossima partita di campionato contro l’Empoli. Alla ripresa del torneo, i giallorossi potranno contare sul talento argentino che per la prima volta potrà giocare in coppia con il nuovo centravanti romanista Romelu Lukaku. Dybala ha sostenuto l'intero allenamento con il resto dei compagni di squadra, ma ci sono ancora alcuni elementi indisponibili.