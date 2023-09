Marcos Leonardo, il Santos: "Alla Roma a gennaio? Ecco cosa accadrà"

La Roma, salvo nuovi colpi di scena, ha già chiuso la trattativa per il giovane attaccante del Santos Marcos Leonardo che dovrebbe arrivare nella Capitale a gennaio. L'idea di Tiago Pinto potrebbe essere quella di girarlo in prestito per farlo crescere per poi farlo approdare a Trigoria in un secondo momento, un po' come capitato con Paredes piazzato al Chievo per un semestre nella sua prima avventura in giallorosso. Ora, a conferma di ciò, sono arrivate le dichiarazioni del direttore generale del Santos Alexandre Gallo...