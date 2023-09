Perotti non dimentica la Roma: il gesto sui social emoziona i tifosi

Il giallorosso cucito sulla pelle dopo le stagioni intense e da protagonista vissute a Roma . Diego Perotti non dimentica e sui social ha postato una storia Instagram con la foto dei suoi due figli che indossano la maglia giallorossa, ovviamente con il numero e il nome dietro le spalle.

Perotti e quel gol che valse la qualificazione Champions

Un gesto che fa onore e piacere ai tifosi della Roma e che non è passato inosservato per un calciatore che difficilmente verrà scordato, soprattutto dopo quel gol all'ultimo respiro al Genoa che è valso la qualificazione in Champions, nel giorno dell'addio al calcio di Francesco Totti: il 28 maggio 2017.