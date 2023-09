Roma, guarda Paredes: il suo gesto viene esaltato in Argentina! 

Paredes, il gesto per il River Plate

È una delle leggi non scritte del mondo del calcio: mai calpestare lo stemma della squadra avversaria. Vale per tutti, anche se sei cresciuto nel Boca Juniors e la rivalità con il tuo avversario, il River Plate, è ai livelli massimi. Paredes questa regola la conosce bene e, trovandosi sulla strada proprio lo stemma del Millionarios (il River ndr), ha deciso di evitarlo, facendo attenzione a non calpestarlo. La stampa argentina ha voluto esaltare il suo gesto, comunque non banale considerando l'astio tra le due squadre, ammettendo: "Gli fa onore".